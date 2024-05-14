CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Toprağı gergef gibi işleyen çiftçilerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Alın terleriyle toprağı sulayan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

* Birileri uçakları görünce bankamatik kuyruklarına koşarken, benim çiftçi kardeşim darbecileri engellemek için 1 yıllık mahsulünü ateşe verdi.

* 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için atılanların başında çiftçiler vardı. Fedakarlıklarını, cesaretlerini hiçbir zaman unutmayacağız.