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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

14 Mayıs 2024 Salı 14:50 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Toprağı gergef gibi işleyen çiftçilerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Alın terleriyle toprağı sulayan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

* Birileri uçakları görünce bankamatik kuyruklarına koşarken, benim çiftçi kardeşim darbecileri engellemek için 1 yıllık mahsulünü ateşe verdi.

* 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için atılanların başında çiftçiler vardı. Fedakarlıklarını, cesaretlerini hiçbir zaman unutmayacağız.

  • Ziraat Odaları
  • Danışma Kurulu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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