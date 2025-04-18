CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi: Soruyorum; İsrail'e karşı neredesiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Filistin'in sesi olmak için bir araya geldik. Medeniyet tarih ve kültür şehri güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Toplantınızın ve alacağınız kararların Filistin için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

* Bizden önce yapılan konuşmaları büyük bir ilgiyle takip ettik. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak isterim Filistin davasını savunmak insanlığı barışı ve adaleti savunmaktır. Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir.

* Bugün burada bulunan kardeşlerim, duruşunuzla insani değerleri de savunuyorsunuz. Zulme karşı susmayarak tüm insanlığa nefes oluyorsunuz. Zor zamanda sergilediğiniz onurlu duruş için her birinizi kutluyorum.

* İsrail tam bir cinnet halinde katliam yapıyor. Gazze'de Filistinli kardeşlerimiz katlediliyor.

* Bu dava siyasetin ötesinde bir vicdan meselesidir. Filistin'in sesi olmak için buradayız.

* Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor. Soykırım yapılırken nerede uluslararası hukuk? Nerede BBC? Nerede Batı?

* Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor.

* Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.

* Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir.

* En küçük hadisede ambargo silahını çeken Batılı devletler, soruyorum, İsrail'e karşı neredeler?

* Filistin davasını savunmak sadece mazlum bir halkı savunmak değildir, insanlığı adaleti ve barışı savunmaktır. Filistin davası insan olmak ve insan kalma mücadelesidir.

* Uluslararası hukuk, adaleti tesis etmenin değil, güçlünün gücünün tahkim etmesinin aparatı haline gelmiştir.

* Sahadaki gerçekleri dünyaya aktarmak için çalışan 212 gazeteci infaz edildi. Önceki gün bir kadın gazeteciyi 10 kişilik ailesiyle birlikte şehit ettiler.

* İsrail halkı da artık katliam yapan yönetimlerine tepki göstermeli.

* İzzet kavramının şahsiyetlerinde somutlaştığı Filistin halkını ve Gazzeli kardeşlerimizi ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

* Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların Gazze halkının direnişine terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz