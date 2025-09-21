İSTANBUL 26°C / 19°C
Güncel

#CANLI ABD ziyareti öncesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki vahşet mezalimi BM'de gündeme getireceğim

ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM reformu çabalarına hep destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaketi ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim.' dedi.

21 Eylül 2025 Pazar 09:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği Genel Kurul toplantılarına bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılım bekleniyor. Özellikle insani krizlerin çözümünün güvenlik konseylerinin veto yetkisine habis ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir açıklaması yok.

"GAZZE'DEKİ VAHŞET MEZALİMİ BM'DE GÜNDEME GETİRECEĞİM"

BM reformu çabalarına hep destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaketi ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim.

İnanıyorum ki bu Genel Kurul, çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar.

