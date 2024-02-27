CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Hiç merak etmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. 31 Mart'ta onu da "Özgür"leştireceğiz.

* Bir önceki nasıl 13 seçim kaybedip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak.

* 81 vilayetimizin tamamı gibi Manisa'yı da Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile buluşturmayı amaçlıyoruz.

*Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu elbette var. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir.

* Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle 31 Mart'ta büyükşehiri ve ilçeleriyle Manisa'da yeni bir destan yazacaktır.

* İçeride ve dışarıda birileri milletimizin canını sıkmak için ısrarla uğraşıyor. Türkiye'nin sıkıntısı yok mu? Var ama bunun çözümü de yine AK Parti'dedir.

* Çalışanlarımızın dertlerini birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntılarını birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçlarını birlikte gidereceğiz.

* Nerede terör örgütleri, nerede teröristan, hepsi bugün darmadağın oldu. Ekonomideki sıkıntılar da yıl sonundan itibaren hızla hafifleyecek.

* Hiçbir şey üretmeden, program, proje geliştirmeden, milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur.

* Geçtiğimiz 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını Türkiye yüzyılının alt yapısı olarak görüyoruz.

* Sokakları kaosa sürüklemek, ülkeyi ateşe ve kana bulamak isteyenlerin huzurumuza kast edişine beraber şahit olduk.

* Milleti umursamayan muhalefet anlayışının, sorumsuz politikaları yaşadığımız sorunların üzerine tuz biber ekti. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle hareket etmekten çekinmemiştir.

* Gizli ittifakları unutmadık. İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirlik ittifakların farkındayız. Bunlarda mertliğin, delikanlılığının zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet haline getirdiler.

* (CHP) Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler.

* Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz.

* CHP'nin kurduğu ittifaklarda açıklık var mı? CHP Genel Başkanı'nı kimse takmıyor. Nerede, kimlerle demlendiği belli değil.

* 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz.

* Bu muhalefet politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri yoktur. Muhalefet tarafı sadece konuşur. Sadece küçük menfaatlerini korumaya bakar.

* (Muhalefete)Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hakları bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz