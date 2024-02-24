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Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da: Operasyonlarla ''teröristan'' planlarını yırtıp attık

Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Mayıs seçimleri dönüm noktası oldu.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin, 'Operasyonlarla 'teröristan' planlarını yırtıp attık. Artık içerde terör kalmadı. Nerede terörist varsa buluyoruz, eziyoruz.' ifadelerini kullandı.

24 Şubat 2024 Cumartesi 14:35 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Mayıs seçimleri dönüm noktası oldu.

* Resmi rakama göre şu anda meydanda 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışırdı.

* Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde kavga ediyor. Genel Başkanlarını çiğneyip geçtiler.

* Ülke batsa muhalefetin umurunda değil. Kendi çıkarlarından başka gözleri hiçbir şeyi görmüyor.

* Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.

* Operasyonlarla "teröristan" planlarını yırtıp attık. Artık içerde terör kalmadı. Nerede terörist varsa buluyoruz, eziyoruz.

* 21 yıldır ülkenin kalkınması ve gelişmesi için verdiğimiz mücadele ile farkımızı gösterdik. Şimdi de ülkemizi Türkiye yüzyılı belediyeciliği ile en güçlü seviyeye çıkarmak istiyoruz.

* İsrail'in işlediği suçları seyrediyorlar. BM ateşkes çağrısı bile yapamıyor.

* Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız, her alanda güçlü olmak mecburiyettir.

* Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor.

* Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz. Arkasında kimlerin olduğuna bakmadan son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

* Suriye topraklarından ülkemize terör tehdidi yoğunlaştığında, müttefik dediğimiz ülkeler hava savunma sistemlerini söküp götürdü.

* KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Atak'a, fırtına obüslerine, Altay tankına çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir.

* Bize tabanca dahi vermediler. Şimdi ne oldu? Onlar bizden tabanca istiyor.

* Son 21 yılda savunma sektörüne yaptığımız yatırımların karşılığını hem güvenliğimiz de hem ihracatımız da almaya başladık.

* Ne batılı güçler ne de BM Güvenlik Konseyi İsrail vahşetini engelleyecek işe yarar bir çaba göstermedi.

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