CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da: Operasyonlarla ''teröristan'' planlarını yırtıp attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz. Mayıs seçimleri dönüm noktası oldu.

* Resmi rakama göre şu anda meydanda 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışırdı.

* Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde kavga ediyor. Genel Başkanlarını çiğneyip geçtiler.

* Ülke batsa muhalefetin umurunda değil. Kendi çıkarlarından başka gözleri hiçbir şeyi görmüyor.

* Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.

* Operasyonlarla "teröristan" planlarını yırtıp attık. Artık içerde terör kalmadı. Nerede terörist varsa buluyoruz, eziyoruz.

* 21 yıldır ülkenin kalkınması ve gelişmesi için verdiğimiz mücadele ile farkımızı gösterdik. Şimdi de ülkemizi Türkiye yüzyılı belediyeciliği ile en güçlü seviyeye çıkarmak istiyoruz.

* İsrail'in işlediği suçları seyrediyorlar. BM ateşkes çağrısı bile yapamıyor.

* Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız, her alanda güçlü olmak mecburiyettir.

* Tam 140 gündür İsrail'in işlediği insanlık suçlarını sadece seyrediyorlar. Öyle ki BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e acil ateşkes çağrısı yapmıyor, yapamıyor.

* Nerede bir terörist varsa buluyoruz, başını eziyoruz. Arkasında kimlerin olduğuna bakmadan son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

* Suriye topraklarından ülkemize terör tehdidi yoğunlaştığında, müttefik dediğimiz ülkeler hava savunma sistemlerini söküp götürdü.

* KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Atak'a, fırtına obüslerine, Altay tankına çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir.

* Bize tabanca dahi vermediler. Şimdi ne oldu? Onlar bizden tabanca istiyor.

* Son 21 yılda savunma sektörüne yaptığımız yatırımların karşılığını hem güvenliğimiz de hem ihracatımız da almaya başladık.

* Ne batılı güçler ne de BM Güvenlik Konseyi İsrail vahşetini engelleyecek işe yarar bir çaba göstermedi.