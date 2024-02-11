CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da: İdeolojik bağnazlık CHP'yi esir aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Tekirdağ, bizim göz bebeğimizdir. 3 Kasım 2002'den beri Tekirdağ'ın tercihi ne olursa olsun, şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik, kaderine terk etmedik.

* Önümüzde 50 gün var. Bu 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. İnsanımıza ulaşma noktasında engeller varsa mutlaka aşacağız.

* 31 Mart'a kadar durmadan, engelleri aşıp kapı kapı dolaşacağız.

* Biz ayıran ve ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Yanlışı seçmende değil kendimizde arıyoruz.

* Bizde CHP'li belediye başkanları gibi "oy yoksa hizmet de olmaz" deyip milleti açık açık tehdit etmek olmaz. İdeolojik bağnazlık bunları esir almış.

* Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz.

* CHP gibi vatandaşa "tıpış tıpış" demeyiz.

* CHP'nin idare ettiği illerimizde vatandaşlarımız bırakın vizyoner projelerle tanışmayı, klasik belediyecilik hizmetlerini bile almakta zorlanıyor.

* Hangi siyasi partiden olursa olsun, seçmen velinimetimizdir. Bizi, partimizi ve ittifakımızı rakiplerimizden ayıran temel vasfımız budur.

* (CHP) Millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş ama bunlar çıkıyor temel atmamakla asfalt dökmemekle yol yapmamakla övünebiliyor.

* Son seçim yenilgisinde de "13. Cumhurbaşkanımız" diyerek yere görev sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler. Türkiye'yi yönetmeye namzet gördükleri zatı kendi partilerini yönetmeye yeterli görmediler. 'Nerede hata yaptık?' diye sormadılar.

* Meselenin trajikomik tarafı CHP zihniyetinin sadece oy vermeyenlere değil yüksek oranlarda oy veren il ve ilçelerimize dahi hizmet etmemesidir. Becerisizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık bunları öyle bir esir almış ki nereye ellerini atsalar orası adeta kuruyor, çöküyor, çürüyor.