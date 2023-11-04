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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere yerel seçim talimatı

Yerel seçim çalışmalarına Rize'de başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizlerden de bu noktada 5-6 ay sonra malum yerel seçimler var, belediye seçimleri var. Yerel seçimlerde de ev ev dolaşarak ilçelerimizi de inşallah partimizi de kazandırmanızı istiyorum. Çok farklı bir gayret gerekecek.' dedi.

4 Kasım 2023 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere yerel seçim talimatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Seçimden bu yana uzun zaman geçti. Son olarak seçimde gelmiştim. Bütün Türkiye genelindeki programlarda en fazla oyu aldığımız illerden başlayalım dedik.

Yapacağımız çok şeyler var. Yapmakta olduğumuz çok şeyler var. Hep beraber el ele vereceğiz.

Sizlerden de bu noktada 5-6 ay sonra malum yerel seçimler var, belediye seçimleri var. Yerel seçimlerde de ev ev dolaşarak ilçelerimizi de inşallah partimizi de kazandırmanızı istiyorum. Çok farklı bir gayret gerekecek.

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