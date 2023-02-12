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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Deprem bölgesinde deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak”' dedi.

12 Şubat 2023 Pazar 19:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmalarında satır başları;

- (Kahramanmaraş merkezli depremler) Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar.

- Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak.

- Deprem bölgesinde deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak.

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