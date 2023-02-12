Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmalarında satır başları;

- (Kahramanmaraş merkezli depremler) Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar.

- Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak.

- Deprem bölgesinde deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak.