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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cüret edenlerden bunun hesabını soracağız

AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bu, afet üzerinden fırsatçılıktır, bunun hesabını sorarız, soracağız da.' dedi.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cüret edenlerden bunun hesabını soracağız
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

- 257 bin çalışanımızla ayrım gözetmeksizin çaba gösteriyoruz.

- Yaraları sarmaktan ziyade durumu ajite etmeye çalışanlar var.

- Bazı kendini bilmezler acılar üzerinden siyaset yapma peşinde. Hiç yüzleri dahi kızarmadan dezenformasyon haberlerini yayacak şekilde eğer utanmıyorlarsa bu vebal onlara yeter diyorum.

- 181 bin 423 güvenlik görevlimiz sahada görev yapıyor.

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