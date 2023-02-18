Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cüret edenlerden bunun hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

- 257 bin çalışanımızla ayrım gözetmeksizin çaba gösteriyoruz.

- Yaraları sarmaktan ziyade durumu ajite etmeye çalışanlar var.

- Bazı kendini bilmezler acılar üzerinden siyaset yapma peşinde. Hiç yüzleri dahi kızarmadan dezenformasyon haberlerini yayacak şekilde eğer utanmıyorlarsa bu vebal onlara yeter diyorum.

- 181 bin 423 güvenlik görevlimiz sahada görev yapıyor.