#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan Tahran'da... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için resmi cenaze töreni düzenleniyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için Tahran'da resmi cenaze töreni düzenleniyor. Türkiye'yi temsilen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Hakan Fidan katılıyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için Tahran'da resmi cenaze töreni düzenleniyor. Türkiye'yi temsilen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Hakan Fidan katılıyor.