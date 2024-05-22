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  • #CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan Tahran'da... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için resmi cenaze töreni düzenleniyor
Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan Tahran'da... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için resmi cenaze töreni düzenleniyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için Tahran'da resmi cenaze töreni düzenleniyor. Türkiye'yi temsilen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Hakan Fidan katılıyor.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için Tahran'da resmi cenaze töreni düzenleniyor. Türkiye'yi temsilen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Hakan Fidan katılıyor.

  • İran Cumhurbaşkanı
  • Tahranda resmi tören
  • Türkiye temsilcileri

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