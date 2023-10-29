CANLI Denizde ve havada tarihi anlar... Başkan Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçit törenini takip ediyor

Geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştiriliyor."100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı.
TÜRK DONANMASI BAŞKAN ERDOĞAN'I SELAMLADI
TCG Anadolu öncülüğündeki 100 savaş gemisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.