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#CANLI Deprem konutları teslim ediliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık karşılarında eski Türkiye yok

Adıyaman'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terör örgütleri üzerinden toplumuzu huzursuz etme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri boşuna değildir. Hepsi de bu amaca hizmet etmek için yazılmış aynı senaryonun araçlarıdır. Bilmedikleri bir şey var, Türkiye artık eski Türkiye değil.' dedi.

8 Şubat 2024 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamada bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Adıyaman en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Asrın felaketinde 19 bine yakın bina ağır hasar aldı.

* Adıyaman'da 39 bin 94 konut hak sahibi belirlendi.

* Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz.

* İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

* Bu süreçte de barınma sorununu çözmek için adımlar attık. 91 binin üzerinde çadır gönderdik, konteyner kentlerde ve kırsallarda 35 bine yakın konteyner kurarak buralardaki vatandaşlarımıza hizmet verdik.

* 1,2 milyar TL'ye yakın kaynak kullanarak kira yardımı yaptık.

* Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz

* (Aile ve Gençlik Fonu) Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak çalışmanın önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacak.

  • Adıyaman Deprem Konutları
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Anahtar Teslim Töreni

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