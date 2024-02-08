CANLI Deprem konutları teslim ediliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık karşılarında eski Türkiye yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamada bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Adıyaman en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Asrın felaketinde 19 bine yakın bina ağır hasar aldı.

* Adıyaman'da 39 bin 94 konut hak sahibi belirlendi.

* Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz.

* İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

* Bu süreçte de barınma sorununu çözmek için adımlar attık. 91 binin üzerinde çadır gönderdik, konteyner kentlerde ve kırsallarda 35 bine yakın konteyner kurarak buralardaki vatandaşlarımıza hizmet verdik.

* 1,2 milyar TL'ye yakın kaynak kullanarak kira yardımı yaptık.

* Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz

* (Aile ve Gençlik Fonu) Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak çalışmanın önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacak.