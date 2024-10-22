MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Tarihin kırılma noktasındayız. Dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemin tam ortasındayız.

* Belki bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir.

* Tarihin en büyük yükü omuzlarımızdadır.

* Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanmalı. Yüklendiğimiz yükü göz ardı etmeyeceğiz.

* Türkiye'nin çözemeyeceği sorunu yoktur

* Ekonomimiz fırtınayı aşmıştır. "Mahvolduk, bittik" diyenlere inat ilerlememiz devam etmiştir.

* İstihdam sayısı 33 milyona istihdam oranı da yüzde 50'ye yaklaşmıştır.

* Küresel krizler ve spekülatif ataklara rağmen Türkiye büyümüştür.

* Enflasyonla mücadele kesintisiz devam etmektedir ve desteğimiz sürmektedir. Enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğine inancımız tamdır.

* Dünyada sular durmazken Türkiye'nin akılcı politikalarıyla öne çıkması siyasi istikrarı perçinleyecek müjdesi olmuştur.

* Ekonomi yönetimine güveniyoruz.

* Ekonomide yeni çığırlar açılacaktır.

* Cumhur İttifakı olarak hayat pahalılığını bitireceğiz.

* Yapacağız, başaracağız muhalefetin çizdiği asılsız tabloları başlarına külah diye geçireceğiz.

* Çılgın Türklerin neler yapacağını dünyaya göstereceğiz.

* Bebeklere, çocuklara, kadınlara, masum ve mazlum her insana kastedenler esvel-i safilindir.

* 'Yenidoğan Çetesi' kana susamış katiller güruhudur.

* Bir insan daha fazla nasıl bu kadar alçalabilir. Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir. Bunlara verilecek hangi ceza yüreklere su serpebilir.

* Adeta düğmeye basılmışçasına cinayetin seriye bağlanması başka bir tertibin ikmalini ister istemez akla getirmektedir. Elbette suçun önlenmesi ve suçluların yakasından tutulması milletimizin en haklı talebidir.

* Bu çete insanlığın yüz karasıdır. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz.

* Cinayetler siyasete malzeme yapılamaz.

* Önsözü çakal söylese de son söz her zaman Bozkurt'un olacaktır.

* Yeni dünya nizamı kurulmalıdır. Türk İslam dünyasının yeniden kendine gelmesi acil ihtiyaçtır.