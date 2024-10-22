MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
* Tarihin kırılma noktasındayız. Dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemin tam ortasındayız.
* Belki bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir.
* Tarihin en büyük yükü omuzlarımızdadır.
* Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanmalı. Yüklendiğimiz yükü göz ardı etmeyeceğiz.
* Türkiye'nin çözemeyeceği sorunu yoktur
* Ekonomimiz fırtınayı aşmıştır. "Mahvolduk, bittik" diyenlere inat ilerlememiz devam etmiştir.
* İstihdam sayısı 33 milyona istihdam oranı da yüzde 50'ye yaklaşmıştır.
* Küresel krizler ve spekülatif ataklara rağmen Türkiye büyümüştür.
* Enflasyonla mücadele kesintisiz devam etmektedir ve desteğimiz sürmektedir. Enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğine inancımız tamdır.
* Dünyada sular durmazken Türkiye'nin akılcı politikalarıyla öne çıkması siyasi istikrarı perçinleyecek müjdesi olmuştur.
* Ekonomi yönetimine güveniyoruz.
* Ekonomide yeni çığırlar açılacaktır.
* Cumhur İttifakı olarak hayat pahalılığını bitireceğiz.
* Yapacağız, başaracağız muhalefetin çizdiği asılsız tabloları başlarına külah diye geçireceğiz.
* Çılgın Türklerin neler yapacağını dünyaya göstereceğiz.
* Bebeklere, çocuklara, kadınlara, masum ve mazlum her insana kastedenler esvel-i safilindir.
* 'Yenidoğan Çetesi' kana susamış katiller güruhudur.
* Bir insan daha fazla nasıl bu kadar alçalabilir. Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir. Bunlara verilecek hangi ceza yüreklere su serpebilir.
* Adeta düğmeye basılmışçasına cinayetin seriye bağlanması başka bir tertibin ikmalini ister istemez akla getirmektedir. Elbette suçun önlenmesi ve suçluların yakasından tutulması milletimizin en haklı talebidir.
* Bu çete insanlığın yüz karasıdır. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz.
* Cinayetler siyasete malzeme yapılamaz.
* Önsözü çakal söylese de son söz her zaman Bozkurt'un olacaktır.
* Yeni dünya nizamı kurulmalıdır. Türk İslam dünyasının yeniden kendine gelmesi acil ihtiyaçtır.