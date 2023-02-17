CANLI Bakan Kurum: 10 ilde imar için yeni yerler belirlendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

- Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde, depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi.

- Hasar tespit çalışmalarında baya bir yol kat ettik. En geç 1 hafta içerisinde de 10 ilimizde bütün hasar tespitlerini tamamlayacağız.