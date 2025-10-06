CANLI Ekonomide yeni hedef! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişi başı milli gelir 21 bin dolara çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Enerji arz güvenliğinin en stratejik öneme geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Enerji arzı güvenliği noktasında bizleri sınamakla dolu bir gelecek bekliyor. Enerji insanlık tarihinde uzun yıllar yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur.

Merhum Raif Karadağ'ın Petrol Fırtınası kitabı bir başucu eseridir. Zengin yer altı kaynaklarının üzerinde yaşayan insanlar yoksullukla boğuşurken, çok uzakta olan ülkeler büyüdü.

Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına değil refah artışına da işaret etmektedir. Elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Kullanım alanı giderek genişlemektedir. Geçen sene beyaz eşya satışları yüzde 7 oranında artışla 10 milyonu geçmiştir. 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı.

Doğal gaz kullanımında da benzer bir durumla karşı karşıyayız. 81 ilin tamamına doğal gazı ulaştırdık.

Türkiye olarak 2002'den bu yana ekonomik dinamizm içerisindeyiz. Kişi başına düşen milli gelirimizi 2024'te 15 bin 325 dolara çıkardık. 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyesine ulaştı.

2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz.

Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz.

Geçen ay Orta Vadeli Programı kamuoyuyla paylaştık.

Sakarya gaz sahasından çıkarılan doğal gazı 3 yıldan daha az bir sürede milletin hizmetine verdik. 4 milyon hanenin gazını buradan karşılıyoruz.

Enerjide de tam bağımsız hedefimize ulaşana kadar durmadan dinlenmeden koşturacağız.

Ülkemizi enerji üstü haline getirecek projeleri hayata aldık. Tedarikçilerimizi çeşitlendirdik.