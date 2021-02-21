Gara şehidimizin ailesi Arafta Sorular'da...

21 Şubat 2021 Pazar 20:33 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 21:03

Star yazarı Esra Elönü'nün moderatörlüğündeki Arafta Sorular programı, bu hafta Diyarbakır annelerini konuk ediyor. Gara'da PKK tarafından kalleşçe şehit edilin Müslüm Altıntaş'ın ailesi Songül ve Sevket Altıntaş, evlat nöbetine devam eden Diyarbakır annelerinden İmmihan Nilifirka ve Oyuncu İsmail Hakkı'nın konuk olduğu Arafta Sorular, 24 TV'de başladı...

Esra Elönü, programın açılış konuşmasında, 'Programa başlarken, 'biz zalimle mazlum arasında 'arafta' olmayacağız.' demiştim. İşte bugün, o programlardan birini içim acıyarak yapacağım.' dedi.

BİZİM CAMİADA 'KAHROLSUN PKK' BİLE DİYEMEYEN ÇOK

Terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamıyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu İsmail Hakkı, 'Görmezden gelinmeyecek, direk icraata geçilecek hadiseler aslında. Telinle kalınmayacak hadiseler bunlar. Kahrolsunlar diyoruz evimizde oturuyoruz. Hele bizim camiada, bunu diyemeyen de çok. Hakikaten tarifsiz bir acı.' ifadelerini kullandı.

PKK YALAN VE TEHDİT ÜZERİNE KURULUDUR... BUNLARA HALA İNANANLAR VAR

PKK'nın Gara'daki kalleş eyleminde evladını kaybeden şehidimiz Müslüm Altıntaş'ın babası Sevket Altıntaş, oğlunu rehin alanların yetmezmiş gibi ailesini hükümete karşı kışkırtmaya çalıştığını söyledi.



Şevket Altıntaş, şöyle konuştu:

Çocuğumun günahı, suçu usta birliğine teslim olmaya gidiyordu. Oğlumu alıp kaçırdınız. Dağdaki yaratıklara sesleniyorum, oğlumu hangi sebeple şehit ediyorsun? 5 buçuk yıl o mağarada hayvan bile yaşamaz. Bu ne zulümdür ya. Hep sesleniyorum, hedef kitlem bunlara inananlar. Halen bunlara inanıyorlar. Oğlumu defnederken şöyle bir görüntü oluştu. Biri daha önce ben HDP'nin önündeki nöbete katıldım diye, beni protesto ediyor, sözüm ona benle alay ediyordu. Benle alay eden kişi, baktım ki oğlumun cenazesinde ağlıyor. İnanıyorum ki, bu zihniyetteki insanlar hala onlara inanıyor. Benim savaşım işte bununla. Ben kızmıyorum, üzülüyorum onlara.

Hükümete karşı bizleri kışkırtmaya çalıştılar. Bizim evlatlarımızı şehit etmişler, halen arayıp diyorlar ki; "şu anda TSK esirlerin olduğu yeri bombalıyor, siz ne diyorsunuz?" bu yalana ilk karşı çıkan ailelerden biriyiz. Bu neyin zulmü, neyin intikamı?

Yalan, yalan, yalan... PKK iki temel unsur üzere kurulu. Yalan ve tehdit... İHD ve HDP, bizi 4 buçuk yıl boyunca yalanlarla oyaladılar.

En son 2 yıl önce mektup olayında çağırdılar. Ankara İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan'a, 'artık sizin yalanlarınıza inanmıyoruz. Bize bugüne kadar söylediklerinizden hangi biri doğru çıktı?' dedim.