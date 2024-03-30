Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sarı başları;

* Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz.

* Onlar, parlamentonun kapısını gençlerimize hep kapadılar ama biz o kapıyı açtık.

* Barışın, adaletin, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyayı görmek inşallah hepimize nasip olur.

* Gençlik aşkı başka bir şey. Gençlerimizdeki enerjiyi ve coşkuyu hissediyoruz. Sizlerin dinamizmi bizi de yeniliyor ve güçlendiriyor.

* Partimizin gençlik kollarının üye sayısı, bizden sonraki ikinci partinin toplam üye sayısından fazla.

* Şu anda ana muhalefet de dahil Türkiye'de üye sayısı itibarıyla bizimle aşik atacak bir parti yok.

* Ülkemizin ve milletimizin geleceğini gönül huzurluyla sizlere emanet edeceğimiz günler çok uzak değildir.

* Ülkemizin ve milletimizin geleceğini, gönül huzuruyla sizlere emanet edeceğimiz günler, çok uzak değildir.

* 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular.

* Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz.

* Rastgele konuşmuyorum, Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz.

* * Meydanlarda söz veren ama tutmadığı sözler hatırlatılınca 'unuttum' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız."

* Atatürk Havalimanı'nın içerisinde Millet Bahçesine başlandı ama Ekrem Efendi, onu mahkemeye götürdü ve yapımını durdurdu. Biz seçim sonrası onu yoluna koyacağız.

* Gençlerimizi ihmal edenleri biz de ihmal edeceğiz.

* Ayasofya'yı son acı halinden bu mevcut Ayasofya-i Kebir haline dönüştürdük. Oraya gitmeden, gezmeden olmaz.