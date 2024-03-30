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Güncel

#CANLI... ''Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizle sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz

'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz.' dedi.

30 Mart 2024 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sarı başları;

* Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz.

* Onlar, parlamentonun kapısını gençlerimize hep kapadılar ama biz o kapıyı açtık.

* Barışın, adaletin, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyayı görmek inşallah hepimize nasip olur.

* Gençlik aşkı başka bir şey. Gençlerimizdeki enerjiyi ve coşkuyu hissediyoruz. Sizlerin dinamizmi bizi de yeniliyor ve güçlendiriyor.

* Partimizin gençlik kollarının üye sayısı, bizden sonraki ikinci partinin toplam üye sayısından fazla.

* Şu anda ana muhalefet de dahil Türkiye'de üye sayısı itibarıyla bizimle aşik atacak bir parti yok.

* Ülkemizin ve milletimizin geleceğini gönül huzurluyla sizlere emanet edeceğimiz günler çok uzak değildir.

* Ülkemizin ve milletimizin geleceğini, gönül huzuruyla sizlere emanet edeceğimiz günler, çok uzak değildir.

* 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular.

* Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz.

* Rastgele konuşmuyorum, Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz.

* * Meydanlarda söz veren ama tutmadığı sözler hatırlatılınca 'unuttum' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız."

* Atatürk Havalimanı'nın içerisinde Millet Bahçesine başlandı ama Ekrem Efendi, onu mahkemeye götürdü ve yapımını durdurdu. Biz seçim sonrası onu yoluna koyacağız.

* Gençlerimizi ihmal edenleri biz de ihmal edeceğiz.

* Ayasofya'yı son acı halinden bu mevcut Ayasofya-i Kebir haline dönüştürdük. Oraya gitmeden, gezmeden olmaz.

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