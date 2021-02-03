Canlı hayvan pazarında sahte para operasyonu

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:57 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:57

Alınan bilgiye göre, S.D. ve H.U'nun Çorum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları takibe aldı.

Ekipler, bir süre izledikleri zanlıları alış veriş sırasında satıcıya sahte banknot verirken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve araçlarındaki aramada, 100 liralık 23 sahte banknot ele geçirildi.

Canlı Hayvan Pazarı'nda sahte parayla birkaç satıcıdan alışveriş yaptığı tespit edilen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.