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Canlı hayvan pazarında sahte para operasyonu

Çorum'da sahte parayla canlı hayvan pazarından alışveriş yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Canlı Hayvan Pazarı'nda sahte parayla birkaç satıcıdan alışveriş yaptığı tespit edilen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 15:57 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:57
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Alınan bilgiye göre, S.D. ve H.U'nun Çorum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları takibe aldı.

Ekipler, bir süre izledikleri zanlıları alış veriş sırasında satıcıya sahte banknot verirken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve araçlarındaki aramada, 100 liralık 23 sahte banknot ele geçirildi.

Canlı Hayvan Pazarı'nda sahte parayla birkaç satıcıdan alışveriş yaptığı tespit edilen zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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