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Güncel

#CANLI İBB Başkan Adayı Kurum: Mevcut belediye ayıplarını hüner gibi göstermeye çalışıyor

Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Şu anda ayıplarını hüner gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama bu çabalar, algı çalışmaları, nafiledir. Bu millet bu ihmalkarlığı asla ve asla unutmayacaktır ve affetmeyecektir.' dedi.

15 Şubat 2024 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

İBB Başkan Adayı Kurum'un konuşmalarından satır başları;

* 25 yılda ulaştığımız hedeflerin her birine bütüncül bir bakış açısıyla, milletimizle el ele vererek ulaştık.

* Biz gayemizi en baştan ilan ettik. İstanbul'u hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız. Bugün de bu gayenin gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz projeler, anlatacağız.

* Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sanayi alanlarının dönüşümünden iklim değişikliğine kadar geniş yelpazeli sunumumuzu yapacağız. Güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz.

* Her işimizin merkezinde sadece İstanbul var, İstanbullular var.

* İstisnasız her işimizin merkezinde sadece sizler varsınız. İBB'nin mevcut yönetimi geçtiğimiz 5 yılda başarısız olmuştur. İstanbullular çaresiz değildir

* Bugün İstanbul'u yöneten yönetim her alanda başarısız olmuştur. İstanbullular artık çaresiz değildir, çare insanı merkeze alan hizmet anlayışıdır.

* İstanbul gibi metropol gündelik ve keyfi kararlarla yönetilemez. Böylesi bir yönetim de bu şehri çözümsüzlüğe, riske ve çileye mahkum eder.

* Tek dileğimiz İstanbul'un mutluluğudur. Bugün ülkemizin coğrafyasının yüzde 66'sı deprem riski altındadır. Büyüklüğü 6 ve üzeri 60'a yakın deprem yaşadık. 130 bine yakın kardeşimizi bu depremler nedeniyle toprağa verdik. Büyük Marmara depreminde 18 bin canımızı kaybettik. Asrın felaketinde 53 bin insanımızı kaybettik...

* Dünyada böyle bir yıkım görülmedi. Bu afetlerin ardından herkesin gündeminde İstanbul'un deprem gerçeği var. Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır.

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