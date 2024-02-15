CANLI İBB Başkan Adayı Kurum: Mevcut belediye ayıplarını hüner gibi göstermeye çalışıyor

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

İBB Başkan Adayı Kurum'un konuşmalarından satır başları;

* 25 yılda ulaştığımız hedeflerin her birine bütüncül bir bakış açısıyla, milletimizle el ele vererek ulaştık.

* Biz gayemizi en baştan ilan ettik. İstanbul'u hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapacağız. Bugün de bu gayenin gerçekleşmesi için en çok ihtiyaç duyduğumuz projeler, anlatacağız.

* Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, sanayi alanlarının dönüşümünden iklim değişikliğine kadar geniş yelpazeli sunumumuzu yapacağız. Güzel bir geleceği hep birlikte hazırlıyoruz.

* Her işimizin merkezinde sadece İstanbul var, İstanbullular var.

* İstisnasız her işimizin merkezinde sadece sizler varsınız. İBB'nin mevcut yönetimi geçtiğimiz 5 yılda başarısız olmuştur. İstanbullular çaresiz değildir

* Bugün İstanbul'u yöneten yönetim her alanda başarısız olmuştur. İstanbullular artık çaresiz değildir, çare insanı merkeze alan hizmet anlayışıdır.

* İstanbul gibi metropol gündelik ve keyfi kararlarla yönetilemez. Böylesi bir yönetim de bu şehri çözümsüzlüğe, riske ve çileye mahkum eder.

* Tek dileğimiz İstanbul'un mutluluğudur. Bugün ülkemizin coğrafyasının yüzde 66'sı deprem riski altındadır. Büyüklüğü 6 ve üzeri 60'a yakın deprem yaşadık. 130 bine yakın kardeşimizi bu depremler nedeniyle toprağa verdik. Büyük Marmara depreminde 18 bin canımızı kaybettik. Asrın felaketinde 53 bin insanımızı kaybettik...

* Dünyada böyle bir yıkım görülmedi. Bu afetlerin ardından herkesin gündeminde İstanbul'un deprem gerçeği var. Olası İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır.