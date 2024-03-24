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#CANLI İBB Başkan adayı Kurum: Hızlı karar alır ve uygularım

İBB Başkan adayı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor. Elönü'nün 'Arafta mısınız?' sorusuna Kurum, 'Ben kararlı olduğumu düşünüyorum. İşle ilgili arkadaşlarımı dinlerim. Etrafımdakilere Murat Kurum nasıl bir insandır diye sorduklarında 'Hızlı karar alır ve hızlı uygular' derler' dedi.

24 Mart 2024 Pazar 23:28 - Güncelleme:
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

"HİÇ KARARSIZ KALMADIM"

Elönü'nün 'Arafta mısınız?' sorusuna Kurum, "Ben kararlı olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarımı dinlerim. Etrafımdakilere Murat Kurum nasıl bir insandır diye sorduklarında 'Hızlı karar alır ve hızlı harekete geçer' derler" dedi.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Okul hayatı hakkında da anılarından bahseden Kurum, "Derslerimi hep dikkatli dinlerdim. Evde çok çalışmazdım dinlediğimle sınava girerdim. Babamın mesleğini yapmak istedim, inşaat mühendisliğini seçtim. Kararlarımı alırken plan yaparak yamadım, hayat beni bir yerlere götürdü. Çalıştım ama çok çalıştım. Şantiyede, tozun toprağın içinde olmayı severim. Çünkü ortada bir emek var. Kararlarımı da alırken hiç plan yapmadım. Tırnaklarımla geldim. Emek verdim. Ailemden, çocuklarımdan fedakarlık verdim. Çok güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

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