CANLI İBB Başkan adayı Kurum: Hızlı karar alır ve uygularım

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

Elönü'nün 'Arafta mısınız?' sorusuna Kurum, "Ben kararlı olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarımı dinlerim. Etrafımdakilere Murat Kurum nasıl bir insandır diye sorduklarında 'Hızlı karar alır ve hızlı harekete geçer' derler" dedi.

#CANLI Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı @murat_kurum: Ben kararlı olduğumu düşünüyorum, arkadaşlarımı dinlerim. Murat Kurum nasıl bir insandır diye sorduklarında hep şunu söylerler, hızlı karar alır, aldığı kararı uygular#AraftaSorular pic.twitter.com/9nfmzH70lR — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 24, 2024

Okul hayatı hakkında da anılarından bahseden Kurum, "Derslerimi hep dikkatli dinlerdim. Evde çok çalışmazdım dinlediğimle sınava girerdim. Babamın mesleğini yapmak istedim, inşaat mühendisliğini seçtim. Kararlarımı alırken plan yaparak yamadım, hayat beni bir yerlere götürdü. Çalıştım ama çok çalıştım. Şantiyede, tozun toprağın içinde olmayı severim. Çünkü ortada bir emek var. Kararlarımı da alırken hiç plan yapmadım. Tırnaklarımla geldim. Emek verdim. Ailemden, çocuklarımdan fedakarlık verdim. Çok güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.