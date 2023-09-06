CANLI Bakan Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.
Bölgeye giden Bakan Yerlikaya da selin vurduğu Kırklareli ve İstanbul'daki son duruma dair açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:Az önce cenaze namazını kılıp defin için büyük bir üzüntüyle gönderdiğimiz Yıldız Yurtsever hanımefendi, mekanı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum
Sayın Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip ediyor