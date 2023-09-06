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#CANLI Bakan Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin vurduğu Kırklareli ve İstanbul'daki son duruma dair açıklama yapıyor.

6 Eylül 2023 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Bölgeye giden Bakan Yerlikaya da selin vurduğu Kırklareli ve İstanbul'daki son duruma dair açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Az önce cenaze namazını kılıp defin için büyük bir üzüntüyle gönderdiğimiz Yıldız Yurtsever hanımefendi, mekanı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum

Sayın Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip ediyor

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