İletişim Başkanı Altun: Türkiye, küresel terörizme karşı en aktif mücadele veren ülkedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli"nde konuşuyor

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkesidir

NATO ile teröre karşı ortak bir mücadele yürütülmelidir

Diğer ülkelere, diğer üyelere yönelen güvenlik tehditlerine karşı gösterilen hassasiyetin maalesef söz konusu Türkiye olunca görmezden gelindiğini üzülerek müşahede ediyoruz

Türkiye, küresel terörizme karşı en aktif mücadele veren ülkedir

Ülkemiz NATO'nun uluslararası misyonlarında ittifaka en fazla katkı sunan ülkeler arasındadır

PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin birincil güvenlik çıkarlarını zedeliyor

Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü, NATO'nun geleceği için de bir tehdittir

Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir

Müttefiklerimize buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu tür talihsiz yaklaşımlar, ülkemizden daha çok NATO'ya zarar veriyor

Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD'ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik gizli veya açık ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır