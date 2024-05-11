Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nda konuşuyor.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;

* Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine katkı sunacaktır.

* Toplumlarımız arasındaki bağ büyük bir fırsattır.

* Küresel aktörlerin maalesef etkisiz ve siyasetsiz olduğu bir uluslararası sistemi tecrübe ediyoruz. Böyle bir ortamda bölgesel anlamda istikrarlaştırıcı güçlere ihtiyaç olduğu ortadadır.

* Türkiye ve Yunanistan'ın ortaya koyacakları iş birliği girişimleri bugün, düne göre çok daha anlamlıdır.