Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nda konuşuyor.İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;
* Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine katkı sunacaktır.
* Toplumlarımız arasındaki bağ büyük bir fırsattır.
* Küresel aktörlerin maalesef etkisiz ve siyasetsiz olduğu bir uluslararası sistemi tecrübe ediyoruz. Böyle bir ortamda bölgesel anlamda istikrarlaştırıcı güçlere ihtiyaç olduğu ortadadır.
* Türkiye ve Yunanistan'ın ortaya koyacakları iş birliği girişimleri bugün, düne göre çok daha anlamlıdır.