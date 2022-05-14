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İletişim Başkanı Altun, Türk Devletleri Medya Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı'nda konuştu.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:09 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmalarından satır başları:

Bugün uluslararası alanda Türk Devletleri'ne yönelik enformasyon savaşları ile ve dezenformasyon bombardımanı ile karşı karşıyayız

Sosyal medyanın itibar suikasti ve toplumsal mühendislik gibi kötücül amaçlar için kullanılmasına da müsaade etmeyeceğiz

Değişmeyen tek şey hakikattir ve biz her zaman olduğu gibi hakikate sahip çıkmaya devam edeceğiz

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4 Toplantısı
  • toplantı

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