CANLI İzmir'de 6.6'lık deprem… Bakanlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapıyor

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:47

İzmir’de 6.6’lık deprem… Bakanlar Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yapıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

*484 artçı sarsıntı yaşandı

*Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor

*Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz

*Tespit çalışmaları sonrasında binalarına girmeli

*100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık

*17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor

*İnşallah diğerlerini de ekiplerimiz sağ salim çıkaracak

*3 bin çadırdan 750'si kuruldu

*Eşyasını alamayan vatandaşlara eşya yardımı yapılacak

*Tüm vatandaşlarımıza taşınma yardımı yapılacak

*56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak