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#CANLI İzmir'de 6.6'lık deprem… Bakanlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapıyor

İzmir'de 6.6'lık deprem… Bakanlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapıyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:47
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İzmir’de 6.6’lık deprem… Bakanlar Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yapıyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 

*484 artçı sarsıntı yaşandı

*Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor

*Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz

*Tespit çalışmaları sonrasında binalarına girmeli 

*100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık

*17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor

*İnşallah diğerlerini de ekiplerimiz sağ salim çıkaracak 

*3 bin çadırdan 750'si kuruldu

*Eşyasını alamayan vatandaşlara eşya yardımı yapılacak

*Tüm vatandaşlarımıza taşınma yardımı yapılacak 

*56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak

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