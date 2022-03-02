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#CANLI Maske zorunluluğu kaldırılacak mı? Bakan Koca bizzat açıkladı

Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil.' dedi.

2 Mart 2022 Çarşamba 18:26 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 18:45
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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "Her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor. Koronavirüs Bilim Kurulumuz tıpkı bugün olduğu gibi gelişmeleri mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu'nda çalışmaktan iftihar ettiğim kurumdur.

Bilim Kurulu sonrası alınan karar

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda hasta çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması sona erecek.

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