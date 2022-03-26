CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısında konuşuyor

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Yapacağız dedik, elimizi taşın altına koyduk. Bizde yalan yoktur

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz bir de yalan olmaz

Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız

Bizim belediye başkanlarımızdan şehirlerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile gidip kayak yapacak kadar izansız ve itibarsız yüzler çıkmaz

Bizde palavra, yalan, hayal tacirliği yoktur. Özümüz birdir, sözümüz senettir. Bizim belediye başkanımız şehri kara kışla boğuşurken balık yemeyi aklından geçirmez

Belediye yöntemlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık, partizanlık olmaz, olmamalıdır

Biz dünya saltanatına değil, milletimizin sevdasına talibiz

Biz, önce ülkem ve memleketim sonra partim ve ben diyen Türkiye sevdalılarıyız. Dünya saltanatına değil millet sevdasına talibiz

İnsan merkezli belediyeciliğin merkezi uzanacak el bekleyenlerin yanında bulunulmasıdır

Biz çalışmasak çamurlaşmış zihniyetler bize yetişecekler, ellerine geçirdikleri fırsatlarla Türkiye'ye kastedecekler

Belediye yönetimlerinin bahaneler üretmeye hakkı yoktur