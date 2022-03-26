CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanları toplantısında konuşuyor
Yapacağız dedik, elimizi taşın altına koyduk. Bizde yalan yoktur
Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz bir de yalan olmaz
Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız
Bizim belediye başkanlarımızdan şehirlerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile gidip kayak yapacak kadar izansız ve itibarsız yüzler çıkmaz
Bizde palavra, yalan, hayal tacirliği yoktur. Özümüz birdir, sözümüz senettir. Bizim belediye başkanımız şehri kara kışla boğuşurken balık yemeyi aklından geçirmez
Belediye yöntemlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık, partizanlık olmaz, olmamalıdır
Biz dünya saltanatına değil, milletimizin sevdasına talibiz
Biz, önce ülkem ve memleketim sonra partim ve ben diyen Türkiye sevdalılarıyız. Dünya saltanatına değil millet sevdasına talibiz
İnsan merkezli belediyeciliğin merkezi uzanacak el bekleyenlerin yanında bulunulmasıdır
Biz çalışmasak çamurlaşmış zihniyetler bize yetişecekler, ellerine geçirdikleri fırsatlarla Türkiye'ye kastedecekler
Belediye yönetimlerinin bahaneler üretmeye hakkı yoktur