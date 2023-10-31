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  • #CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır
Güncel

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Yeni yüzyılın öznesi, ana yörüngesi, kutup başı Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecektir.' dedi. Terörle mücadeleye ilişkin de mesaj veren Bahçeli, 'Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır.' ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2023 Salı 10:44 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları;

Türk ve Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Zamanda ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecek. 29 Ekim 1923'e kolay gelinmemiştir. Türk milleti cumhuriyetle bütünleşti. Türkiye Cumhuriyeti, sözde medeni ülkelerin merhamet ve müsamahası ile kurulmadı. Türkiye Cumhuriyeti senaryosunu dönemin küresel güçlerinin yazdığı aciz, esir ve ezik rolü oynamayı reddeden Türk milletinin hakimiyet veya hükümranlık timsali olarak serpilip sivrildi. Cumhuriyet, vatandaşlarımız arasında eşitliği ve katılımı sağlarken demokrasiye yönetim açısından işlev, sosyolojik olarak beşeri bir taban kazandırmıştır.

Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURİYET İFADELERİNE TEPKİ

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde muhalefette aynı anda benzer cümlelerle demokrasi sorgulaması işitildi. Demokrasiden bihaber olanlar söz oyunları ile esasen cumhuriyete yönelik hazımsızlıklarını bir kor halinde kafalarının içinde yer etmiştir. Bu zevata kulak verirseniz buram buram sahte cumhuriyet sevgisi duyulacak. Kılıçdaroğlu gene görevimiz cumhuriyeti taclandırmaktır demiş. Hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Atatürk'ün sözünü Kılıçdaroğlu hiç duymadı mı?

Cumhuriyeti kurduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bir yanlışı vardır. Cumhuriyeti yıkmak için zilletin Atatürk'ün eserlerinden ders almadıkları saklanamaz boyuta.

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