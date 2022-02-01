CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor
ABD yönetimi Kafkaslardaki gerilimi tırmandıran bir strateji izliyor
ABD'nin Avrupa'yı bir çatışmaya ikna edemediği anlaşılmaktadır
Barış ve uzlaşmanın tesisi edilmesi ancak dostane ve yapıcı ilişkileri bulunan 3. bir ülke tarafından sağlanabilir, bu ülke Türkiye'dir
Sorun; karın yağması değil, alınmayan önlemler değildir, ihmaller zinciridir
İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur
Türkiye sözü dinlenen, nazı çekilen, vakarına imrenilen, varlığına itibar edilen, ne diyeceği merak uyandıran saygın ve güçlü bir devlettir
Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi ile 25 gün önce programlanan randevusunu saat gibi hatırında tutan İBB Başkanı, ne gafilliktir ki, Meteorolojinin uyarılarını bir türlü hatırlayamamıştır
İstanbul İstanbul olalı böyle zillet görmemiştir
Yollara tuz dökecek yönetim becerisini göstermedi
İstanbullu yolda kalmış, hayat durmuş. Belediye başkanı kendisine özel kar küreme aracıyla balıkçıya gidiyor. Vicdanı sızlamıyor
Bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir? Görüşme tutanak altına alınmış mıdır?