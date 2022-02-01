CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

1 Şubat 2022 Salı 10:36 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 10:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI:



ABD yönetimi Kafkaslardaki gerilimi tırmandıran bir strateji izliyor



ABD'nin Avrupa'yı bir çatışmaya ikna edemediği anlaşılmaktadır

Barış ve uzlaşmanın tesisi edilmesi ancak dostane ve yapıcı ilişkileri bulunan 3. bir ülke tarafından sağlanabilir, bu ülke Türkiye'dir

Sorun; karın yağması değil, alınmayan önlemler değildir, ihmaller zinciridir

İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur

Türkiye sözü dinlenen, nazı çekilen, vakarına imrenilen, varlığına itibar edilen, ne diyeceği merak uyandıran saygın ve güçlü bir devlettir

Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi ile 25 gün önce programlanan randevusunu saat gibi hatırında tutan İBB Başkanı, ne gafilliktir ki, Meteorolojinin uyarılarını bir türlü hatırlayamamıştır

İstanbul İstanbul olalı böyle zillet görmemiştir

Yollara tuz dökecek yönetim becerisini göstermedi

İstanbullu yolda kalmış, hayat durmuş. Belediye başkanı kendisine özel kar küreme aracıyla balıkçıya gidiyor. Vicdanı sızlamıyor

Bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir? Görüşme tutanak altına alınmış mıdır?