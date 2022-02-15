CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor

15 Şubat 2022 Salı 10:52 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor:

ABD'den Avrupa'ya alarm zilleri şiddetle çalmaktadır. Ukrayna ve Rusya'nın sıcak çatışmaya girmesi felakettir

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kesinlikle saygı gösterilmeli, Kırım'ın işgalinden vazgeçilmelidir

Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmıştır

Fırsatçılara göz açtırmamalıdır, stokçuların üzerine gidilmelidir

Milletimiz ne istiyorsa onun yanında duracağız

CHP'nin bu konuyla ilgili iddia ve ithamları asılsızdır. Şirketlerin faturaya zam yapması mümkün değil