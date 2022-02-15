CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor:
ABD'den Avrupa'ya alarm zilleri şiddetle çalmaktadır. Ukrayna ve Rusya'nın sıcak çatışmaya girmesi felakettir
Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kesinlikle saygı gösterilmeli, Kırım'ın işgalinden vazgeçilmelidir
Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmıştır
Fırsatçılara göz açtırmamalıdır, stokçuların üzerine gidilmelidir
Milletimiz ne istiyorsa onun yanında duracağız
CHP'nin bu konuyla ilgili iddia ve ithamları asılsızdır. Şirketlerin faturaya zam yapması mümkün değil