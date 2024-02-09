CANLI MHP 55 yaşında... Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* Nice başarılara, nice yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız. Çünkü 55 yıllık bir tarih birikim itibarıyla siyasi olgunluk çağımıza vasıl olduk.

* 55 yıllık maziyi müteyakkız bir hissiyatla kucaklayıp ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz.

* Türklük gurur ve şuuruyla, İslam ahlak ve faziletiyle ilkelerimizden asla ödün vermedik.