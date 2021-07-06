CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

6 Temmuz 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 10:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Demokrasilerde her siyasi düşüncenin az ya da çok bir karşılığı vardır. Farklılıklar bize göre saygındır. Partileri ayıran farklılıklar siyasetin doğasında vardır.

Milli kültürün anlatım ve aktarım mekanizmaları arasında sinemanın kayda değer bir rol olduğu inancındayım, milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır.

İki yüzlülük ve karaktersizliğe itibar etmedik, etmeyeceğiz. Göründüğümüz gibi olacağız. Zillet İttifakı'yla ayrıyız çünkü yalancı değiliz

Kılıçdaroğlu 'Beni hapse atmak istiyorlar' diye yakınıyor. Ama fezlekelerin detaylarından bahsetmiyor, cesaret edemiyor

İşte fırsat işte ortam. Kılıçdaroğlu çıksın mahkeme karşısına, versin üzerine atılı suçların hesabını

Şerefli Cumhuriyet savcılarına, hakimlerimize inanıyoruz. Kanundan kaçış yoktur. Hukuka deli gömleği giydirmek kimsenin harcı değildir