CANLI MHP Lideri Bahçeli: Türkiye'nin İsrail'e tavrı net, ticaret sayfası kapalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımızın gayet başarılı şekilde gerçekleştirildiğini memnuniyetle ifade ediyorum. Artık bir hilal uğruna güneşler batmasın, bilakis hep yaşasın var olsun.

* Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kurtulmuş hiçbir şeytan duramayacak, herhangi bir kötülükte yapamayacaktır.

* Bilinsin ki MHP saha çalışmalarına, milletle kucaklaşmaya şevkle devam edecektir. Üslendikleri görevleri hakkını veren teşkilatlarımızın her kademesindeki dava arkadaşlarımı özellikle kutluyorum.

* Dünya genelinde karmaşık ve sürekli değişkenlik gösteren ikili siyasi, ekonomik diplomasi ağını inkar etmek boşa kürek çekmektir. Türkiye'nin çevresini aynı zamanda çatışmaların ağır bastığı sancılı bir bölgedir.

* Çok aktörlü çok katmanlı istikrarsızlık ortamını ülkemize ulaşmasını engellemek tarihi bir mesele değil asli bir mesele olmalıdır.

* Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kurtulmuş hiçbir şeytan duramayacak, herhangi bir kötülükte yapamayacaktır. Müebbet bir barış hakim olsun.

* İsrail dökülen kanlarla, alınan canlarla, harabeye dönen şehirlerle, yapılan suikastlarla şiddet çarkını çeviren bir cinayet ve soykırım aygıtıdır.

* Sınırlarımızın hemen dibinde oynanan karanlık oyunların son sahnesi Türkiye'de kurulmak istenmektedir.

* Farklı bahanelerle patlak veren çatışmanın kalıcı ve köklü çözümlerle buluşmadığı ortadır. Dünyadaki adaletsiz ve güç dağılımı çatışmaların sonlanmasına direnç olup küresel barışı tehdit edecek boyutlardadır.

* Filistin'in sadece devletlerin kabul olabileceği Roma statüsü, bir devlet olarak görüldüğünün nişanesidir. İsrail'in durdurulması ve suçluların yargılanması insanlık namusudur. Adalet elbet tecelli edecektir.

* Yapılan resmi açıklamalar da sabitti, kuşkulu tarafı yoktur. Hiçbir gümrük beyannamesinin olmadığı da açık seçil ortadır. Ülkemizi karalama çabası olsa olsa Türkiye'ye husumettir. İsrail uşaklığını benimsemeleri alçaklıkla izahat edilemeyecek çürümedir.

* Küresel ve bölgesel barış ve istikrara destek verilecekse, iki devletli çözüm mutlak sürekli gerçekleşmeli. 1967 sınırları dahilinde siyasi ve toprak bütünlüğü sağlanmış bağımsız Filistin Devleti tanınmasından başka bir yöntem kalmamıştır.

* Türk milleti mazlumların sesine kulaklarını tıkayamaz. Türkiye, iblise yoldaşlık eden bu devrin katillerine asla seyirci kalamaz. Tarafsız kaldık ki masumların tarafıyız.