MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;* Nice başarılara, nice yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız. Çünkü 55 yıllık bir tarih birikim itibarıyla siyasi olgunluk çağımıza vasıl olduk. * 55 yıllık maziyi müteyakkız bir hissiyatla kucaklayıp ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz.
* Türklük gurur ve şuuruyla, İslam ahlak ve faziletiyle ilkelerimizden asla ödün vermedik.
* Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz.
* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarıyla organize edilen, devlet ve toplum düzeninin bütün kuram ve kurumlarıyla tesis edilmesinin ithamında Türkiye'nin küresel güç mertebesine hızla çıkacağı düşüncesindeyim.
* Türk birliğinin bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Devir, artık Türk devridir.
* Bu alçaklardan birinin mektubu CHP'liler tarafından okundu
* CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP demlenmekle kalmamış kriz ve kargaşaya düşmüştür.
* Çağlayan'a saldıran, ölü ele geçirilen DHKPC teröristin kimler tarafından savunulduğu, mektubunu mecliste okuyan CHP'li deşifre olmuştur.