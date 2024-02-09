MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* Nice başarılara, nice yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız. Çünkü 55 yıllık bir tarih birikim itibarıyla siyasi olgunluk çağımıza vasıl olduk.

* 55 yıllık maziyi müteyakkız bir hissiyatla kucaklayıp ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz.

* Türklük gurur ve şuuruyla, İslam ahlak ve faziletiyle ilkelerimizden asla ödün vermedik.

* Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz.

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarıyla organize edilen, devlet ve toplum düzeninin bütün kuram ve kurumlarıyla tesis edilmesinin ithamında Türkiye'nin küresel güç mertebesine hızla çıkacağı düşüncesindeyim.

* Türk birliğinin bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Devir, artık Türk devridir.

* Bu alçaklardan birinin mektubu CHP'liler tarafından okundu

* CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP demlenmekle kalmamış kriz ve kargaşaya düşmüştür.

* Çağlayan'a saldıran, ölü ele geçirilen DHKPC teröristin kimler tarafından savunulduğu, mektubunu mecliste okuyan CHP'li deşifre olmuştur.