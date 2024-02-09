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#CANLI MHP Lideri Bahçeli'den Çağlayan'daki terör saldırısına tepki: Bu alçaklardan birinin mektubu CHP'liler tarafından okundu

MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP demlenmekle kalmamış kriz ve kargaşaya düşmüştür. Çağlayan'a saldıran, ölü ele geçirilen DHKPC teröristin kimler tarafından savunulduğu, mektubunu mecliste okuyan CHP'li deşifre olmuştur.' dedi.

9 Şubat 2024 Cuma 15:16 - Güncelleme:
#CANLI MHP Lideri Bahçeli'den Çağlayan'daki terör saldırısına tepki: Bu alçaklardan birinin mektubu CHP'liler tarafından okundu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* Nice başarılara, nice yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız. Çünkü 55 yıllık bir tarih birikim itibarıyla siyasi olgunluk çağımıza vasıl olduk.

* 55 yıllık maziyi müteyakkız bir hissiyatla kucaklayıp ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz.

* Türklük gurur ve şuuruyla, İslam ahlak ve faziletiyle ilkelerimizden asla ödün vermedik.

* Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz.

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanımlarıyla organize edilen, devlet ve toplum düzeninin bütün kuram ve kurumlarıyla tesis edilmesinin ithamında Türkiye'nin küresel güç mertebesine hızla çıkacağı düşüncesindeyim.

* Türk birliğinin bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Devir, artık Türk devridir.

* Bu alçaklardan birinin mektubu CHP'liler tarafından okundu

* CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP demlenmekle kalmamış kriz ve kargaşaya düşmüştür.

* Çağlayan'a saldıran, ölü ele geçirilen DHKPC teröristin kimler tarafından savunulduğu, mektubunu mecliste okuyan CHP'li deşifre olmuştur.

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