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MHP lideri Bahçeli: Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır

Kayseri'de '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu kıyamete kadar koruma ve kollama iradesidir. Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır.' dedi.

18 Eylül 2022 Pazar 17:07 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı Kayseri Mitingi'nde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

-Yürekten inanmayım ki bugünkü toplantımız millet hayatımızda ve milli tarihimizde Türk milletinin 2023 umutlarının müjdesi olarak anılacaktır. Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu kıyamete kadar koruma ve kollama iradesidir. Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır.

-Tarihimizi yargılıyorlar, milletimizi sorguluyorlar, milli birlik ve dayanışma azmimizi kurcalıyorlar. Bunu yaparken demokrasiyi istismar ediyorlar. Öncelikle tavır geliştirmemiz bir irade beyan etmemiz gerekiyor.

-Önemle altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizdedir, uyanık mıyız bunu gözlüyorlar. Aciz miyiz bunu inceliyorlar, yılgın mıyız bunu irdeliyorlar, tıpkı Ergenekon'da dağları eriten ateş gibi bütün Türkiye'yi sardı. Buğdayımız var demesinler, ambara girince geliyorum demesinler, Kayseri'yi görünce davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mecburdur. Zalimler gelir, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar kovalanır.

-MHP'ye kefen biçiyorlardı, anket şirketleri parayla yemleyip düzenek kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı.

-2023'te hem Cumhurbaşkanı seçeceğiz, hem de 28. dönem milletvekili seçimini yapacağız.

-Zillet İttifakı'ndan hiç bir halt olmaz, olamaz. Bunların itibarları sıfırlanmıştır. Daldaki çürük meyve neyse Zillet İttifakı odur.

-Son günlerde tarihimizi tartışmaya açmak isteyenler var.

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