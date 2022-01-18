CANLI MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
İç ve dış dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlamak zordur
Tek merkezden kurgulanış terörist saldırılar neticesinde güçlü bloklar arasında sıkışması istenmiştir. Son kurban Kazakistan seçilmiştir
Kazakistan'da etkili olan krizin bölgesel direnci test ettiği ortadadır
Temennim bundan sonra ilk iş olarak, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında askeri iş birliği ve ittifak şartlarının, egemenlik hak ve çıkarlarına karşılıklı saygı temelinde inşa edilmesidir