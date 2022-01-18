CANLI MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

18 Ocak 2022 Salı 10:38 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 10:46

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

İç ve dış dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlamak zordur

Tek merkezden kurgulanış terörist saldırılar neticesinde güçlü bloklar arasında sıkışması istenmiştir. Son kurban Kazakistan seçilmiştir

Kazakistan'da etkili olan krizin bölgesel direnci test ettiği ortadadır

Temennim bundan sonra ilk iş olarak, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında askeri iş birliği ve ittifak şartlarının, egemenlik hak ve çıkarlarına karşılıklı saygı temelinde inşa edilmesidir