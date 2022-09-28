Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 TV canlı yayınında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplandırıyor.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Okulların tüm ihtiyaçlarının giderildiği bir 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı yapalım istedik. Çok başarılı bir süreç geçti. İlk kez tüm okullara bütçe gönderildi.

- Tek isteğimiz şu okullar artık velilerle kırtasiye malzemesi, kayıt ve bağış ile ilgili zorunlu ilişki kurulmasın.

- Okullarımıza yaklaşık 4 milyar lira gönderdik. Bu nihai bütçe değil. İhtiyaç durumunda tekrarlayacağız.



- Son 20 yılda "Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi" ile ilgili ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. İlk kez 136 milyon yardımcı kaynağı tüm illerimize gönderdik.

- Yardımcı kaynak aldırma tarih olmaya başladı.

- Türkiye'nin başarısı ilham kaynağı olmalı.



- Eğitimde son 20 yılda yaşamış olduğumuz dönüşümün yeterince farkında olduğumuz kanaatinde değilim.

- Eğitimin önündeki tüm antidemokratik engeller kaldırıldı. Kız çocuklarının okullaşma oranı arttı. Kaliteyi sürekli iyileştirdik.

- Öğretmenlik Meslek Kanunu 60 yıllık bir özlem. Bu sadece bir başlangıç.

- (UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SÜRECİ...) 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında öğretmenlerimiz başvuru yapacak. Sosyal medyadaki algı ile gerçek çok farklı. Tüm arkadaşlarımla sahadayız. Bu bir kariyer sistematiği ama manipüle edildi.

- Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleriyle ilgili yeni bir safaya doğru eğitim sistemimizi evrilmeye çalışıyoruz.

- Sınavsız hiçbir kariyer sistemi yok. Bu sınav, uzman öğretmenlerin almış olduğu 180 saatlik eğitimin bir değerlendirmesi. Burada bir kota yok.

- (KÖY YAŞAM MERKEZLERİ AÇILIYOR) İlk kez köyde yetişkin ve çocuk beraber eğitim alacak. Bin 700 köy yaşam merkezi açtık



- Sosyal medyaya baktığımız zaman problem olarak görülen şeylerin sahada bir karşılığı olmadığını görüyoruz.