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#CANLI Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 24 TV'de: Öğretmenlik Meslek Kanunu 60 yıllık bir özlem

24 TV canlı yayınında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplandıran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu 60 yıllık bir özlem. Bu sadece bir başlangıç.' dedi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 TV canlı yayınında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplandırıyor.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Okulların tüm ihtiyaçlarının giderildiği bir 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı yapalım istedik. Çok başarılı bir süreç geçti. İlk kez tüm okullara bütçe gönderildi.

- Tek isteğimiz şu okullar artık velilerle kırtasiye malzemesi, kayıt ve bağış ile ilgili zorunlu ilişki kurulmasın.

- Okullarımıza yaklaşık 4 milyar lira gönderdik. Bu nihai bütçe değil. İhtiyaç durumunda tekrarlayacağız.

- Son 20 yılda "Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi" ile ilgili ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. İlk kez 136 milyon yardımcı kaynağı tüm illerimize gönderdik.

- Yardımcı kaynak aldırma tarih olmaya başladı.

- Türkiye'nin başarısı ilham kaynağı olmalı.

- Eğitimde son 20 yılda yaşamış olduğumuz dönüşümün yeterince farkında olduğumuz kanaatinde değilim.

- Eğitimin önündeki tüm antidemokratik engeller kaldırıldı. Kız çocuklarının okullaşma oranı arttı. Kaliteyi sürekli iyileştirdik.

- Öğretmenlik Meslek Kanunu 60 yıllık bir özlem. Bu sadece bir başlangıç.

- (UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SÜRECİ...) 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında öğretmenlerimiz başvuru yapacak. Sosyal medyadaki algı ile gerçek çok farklı. Tüm arkadaşlarımla sahadayız. Bu bir kariyer sistematiği ama manipüle edildi.

- Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleriyle ilgili yeni bir safaya doğru eğitim sistemimizi evrilmeye çalışıyoruz.

- Sınavsız hiçbir kariyer sistemi yok. Bu sınav, uzman öğretmenlerin almış olduğu 180 saatlik eğitimin bir değerlendirmesi. Burada bir kota yok.

- (KÖY YAŞAM MERKEZLERİ AÇILIYOR) İlk kez köyde yetişkin ve çocuk beraber eğitim alacak. Bin 700 köy yaşam merkezi açtık

- Sosyal medyaya baktığımız zaman problem olarak görülen şeylerin sahada bir karşılığı olmadığını görüyoruz.

  • Mahmut Özer
  • 24 TV
  • Melik Yiğitel

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