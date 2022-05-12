CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır Anneleri'nin temennilerine katılarak annelerin bir sonraki Anneler günü'nde birlikte olmalarını diliyoruz. türkiye terör örgütlerine göz açtırmıyor. Terör örgütlerinin destekçisi gruplara her türlü cevap veriliyor.

Son zamanlarda göç meselesi provakasyonlarına şahit oluyoruz. Turizm sezonunun da yaklaştığı günlerde kışkırtıcı olarak ele alındığını görüyoruz. Türkiye'nin göç yönetimi konusunda politikası vardır. Mücadele edilmektedir. Etkili sınır güvenlik tedbirleri vardır. Ülke içerisinde belli başlı iller sığınmacı kaydına kapanmıştır. Uluslararası koruma kanunlarına uygun hareket edilmektedir.

Kaynak ülkelerde başlayan sorunların kaynak ülkelerde çözülmesi için stratejilerde üretilmektedir. 2016'dan bu yana göçü engellenenlerin sayısı 2 milyon 60'dır. Katillere bunları teslim etme yaklaşımında olamayız. Göçmenlerle ilgili asayiş sorunlarına etkili müdahale edilmektedir. Sosyal medyada görüyoruz, vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler. Bunlara müdahale edecek olan güvenlik güçleridir. Bir takım propaganda yapanların uluslararası olarak da geçerliliği yok.

"Biz iktidara gelirsek göndereceğiz" cümlesiyle istismar edildiğini görüyoruz. Sonsuza kadar burada kalmayacaklar, günü geldiğinde zaten gidecekler. Vatandaşlarımız fotoğraflar gönderiyorlar, bunlar tek tek ilgili makamlara iletiliyor. Ülkemizle ilgili olmayan birtakım resimler videolar bilip bilmeden yaymamak gerekir. Bunlar birilerinin kullandığı unsurlara dönüşüyor.