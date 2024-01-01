Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.

Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği anons edildi.

Kentteki 4 büyük camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplanan katılımcılar da kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Yürüyüş sırasında Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi de Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi.

Köprünün Karaköy çıkışında basın için oluşturulan platformda, birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda Abdurrahim Karakoç'un "Kardan aydınlık" bestesi seslendirildi. Katılımcılar da cep telefonlarının ışıklarını açarak eşlik etti.

BİLAL ERDOĞAN 24 TV'YE KONUŞTU

24 TV yayınına konuk olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu etkinlik sayesinde bütün dünyaya, Filistin meselesinden insanların uyumadığını, İsrail katiline karşı durduğunu ve bu soykırımı kınadığını göstermek istedik." dedi.

#CANLI İlim Yayma Vakfı Müt. Heyeti Bşk. Bilal Erdoğan: Askerimize silah doğrultan, PKK, FETÖ terörü olsun bunların hepsinin destekçisinin, Filistinli kardeşlerimizi öldürenlerle aynı olduğunu bildiğimizi de dünyaya söylemek istiyoruz#ForFairFuture https://t.co/EGZ1tZ9w7b pic.twitter.com/0i3T7vosrU — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 1, 2024

Erdoğan, "Askerimize silah doğrultan, PKK, FETÖ terörü olsun bunların hepsinin destekçisinin, Filistinli kardeşlerimizi öldürenlerle aynı olduğunu bildiğimizi de dünyaya söylemek istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz toplumun tüm kesimleri olarak askerimize silah doğrultanlarla Filistinli kardeşlerimizi öldürenlerin aynı olduğunu biliyoruz. Bir yandan Filistinli kardeşlerimizin yanında duruyoruz, bir yandan da şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ADALETİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"

Daha sonra 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü' programında konuşan Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı: İsrail Naziliği tarihin en kanlı katliamlarından birine başladı. Filistin topraklarındaki kardeşlerimizin haklarını gasp etmeye, canlarını ve mallarını almaya yeni bir boyutta devam etti ve dünya buna seyirci kaldı. Biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Bizler, bizi fırkalara bölmek isteyenlerin asıl dertlerini biliyoruz. Bizler, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların Amerika ve İsrail'in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün ilk adımıdır bunu da biliyoruz. Bizler, Amerika'nın arkasında durduğu Siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza, pekiştireceğimize söz veriyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz

SELÇUK BAYRAKTAR 24 TV'YE KONUŞTU

'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü'nde 24 TV'ye açıklama yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Tüm dünyanın gözlerinin önünde devam eden soykırımı lanetlemek üzere milletimizle buluştuk. Bizim hayatımızı vakfettiğimiz serüvenimizin milli savunma sanayi için ve ülkemizin egemenliğini korumak için ne kadar önemli olduğunu gördük. Bizler inanıyoruz damla damla biriken bu gayret bir anlamda sele dönüşecek. Tarihte eşine benzerine az rastlanan bu soykırımın son bulmasına vesile olacak. Bir gün gelecek ve dünyadaki bu adaletsiz düzene, kadim medeniyetimizin adalet, merhamet, iyilik değerleriyle dur diyecek güce erişmiş olacağız. İnşallah genç kardeşlerimizle birlikte dünyada bu zulme dur diyebilecek, bir gün gelecek ve dünyadaki bu adaletsiz düzene dur diyecek bir güce erişmiş olacağız. Bizim tüm hayat gayemiz bu yönde." diye konuştu.

#CANLI BAYKAR YK. Bşk. @Selcuk: Tüm dünyanın gözlerinin önünde devam eden soykırımı lanetlemek üzere milletimizle buluştuk. Bizim hayatımızı vakfettiğimiz serüvenimizin milli savunma sanayi için ve ülkemizin egemenliğini korumak için ne kadar önemli olduğunu gördük#ForFairFuture pic.twitter.com/DOcb2Bmzl2 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 1, 2024

FİLİSTİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise "Davamıza devam edeceğiz zaferi kazanana kadar. Direniş devam edecek. Netanyahu katili ve çeteleri tarihin çöplüğüne gidecektir. Bütün Türk halkına teşekkür ederiz. Desteğiniz, duygularınız için teşekkür ederiz. Allah Gazze'yi korusun" dedi.