CANLI Selçuk Bayraktar 24 TV'de: Eleştirileri dikkate alırım, iftiralara itirazım var

3 Ekim 2021 Pazar 21:17 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 22:09

24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Türkiye'nin gururu olan İHA'ların üreticisi Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar...

Bayraktar, Star yazarı Esra Elönü moderatörlüğünde, Arafta Soruları cevaplıyor...

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Babam çok iyi bir mühendis. Annem ve babam hala bize destek oluyor. AKINCI'nın kavramsal görüntüsü babama aittir.

Derdimiz büyük, derdimizin bu kadar büyük olduğunu yola çıktığımızda bilseydik belki bu kadar cesaretimiz olmazdı. Derdimiz cesaretimizi büyütüyor.

Niyetinizin ne olduğunu önemli. Niye bu mücadeleyi veriyoruz bunu bilmek önemli.



Başarı biz inanan insanlar için Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu milletine vatanına faydalı bir eser yapabilmektir. Yaptığınız işler sizi başarılı kılar mı? Niyetleriniz iyi ise belki.

Yaptığım işten büyük keyif alıyorum, seviyorum. Özellikle ülkemize, insanlığa faydası dokunduğuna inandığım her çabadan büyük lezzet duyuyorum. Ama niyetimiz iyiyse bunun başarı olduğunu düşünüyorum.

En nihayetinde bunların hepsi Allah'a ait şeyler. Siz ancak niyetlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Onlar da iyiyse umuyoruz ki iyidir. Çünkü gönülleri de Allah biliyor.

Kendimi her konuda eleştiriyorum. Çevreme de sürekli soruyorum. Sorgulamayı da seviyorum. İlerleme de böyle oluyor.

Aklıma ilk geleni yapmam. Ben istişare etmeyi severim. Mükemmeliyetçi bir yapım vardır.

Hayatta her şeyin bir bedeli var. Mesele mücadele etmek. Siz mücadele ettiğiniz sürece gayret gösterdiğiniz sürece oyun bitmez.

Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı gibi ürünleri ülkemize kazandırmak ve askeri başarı elde ettiğini görmek bir mühendisin yaşayabileceği manevi tatmindir.

Eleştirileri dikkate alıyorum ama iftiraya varınca biraz daha hassasım. Yaptığınız işte niyetinizden emin misiniz bu çok önemli. Ahlaktan namustan etikten sapmıyorsanız kim ne derse desin.

Biomedical alanlarla alakalı açıkçası biraz okuyorum. O alanlara kafayı yoruyorum. Baykar Savunma olarak robotik cerrahi yapan robotlar var o bize çok yakın bir alan.

(Solunum cihazı) Batıda ben öleceksem herkes ölsün diye bir mantık vardı. Bu alanda batıdan daha geri olmasına rağmen ülkemiz bunu çok kısa sürede seri üretim haline getirdi hatta ihraç edildi.

Benim hayat serüvenimde yapmaya çalıştığım; Kendim buluş yapmaktan ziyade gençlerin buluşlarını ortaya çıkarmak, onların önünü açabilmek, toplumsal dip dalgayı oluşturabilmek.