Selçuk Bayraktar: Dünya SİHA pazarının yüzde 65'ine sahibiz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlik alanında açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bir çocuk gelsin, bir gemiye binsin belki Barbaros Hayrettin'in yaptığı gibi nice keşiflere imza atacak, nice buradaki mühendislik eserlerimizi geliştirmesine vesile olacak.

Sadece SİHA'lar değil üzerindeki bütün o gelişmiş faydalı yük dediğimiz elektrooptik sistemlerde de Türkiye çok ileri bir noktaya geldi.

Bir ayda rekor bir katılım oldu, bir sosyal mecranın büyümesi açısından, bu ufak bir bebek henüz, beta versiyonu bu, toplumdan gelen taleplere yönelik, bizim kendi kültürümüze yönelik unsurlarla ilerliyor.