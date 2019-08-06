Canlı tavuk yüklü TIR eve çarptı; 2 çocuk yaralandı

Kozan'ın Hacıbeyli mahallesi Taşlıhöyük mevkiinde sürücü Enes Ö. yönetimindeki 34 BUC 864 plakalı canlı tavuk yüklü TIR, saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki Remzi Özkur'a ait eve girdi. Evin duvarı yıkılırken, odada uyuyan Özkur'un çocukları Erkan (3) ile Mustafa Özkur (5) enkazın altında kaldı. Yaralanan çocuklar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İki kardeşin hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, TIR'daki tavuklardan bin kadarı telef oldu. Evde de büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.