TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Taksici Murat Arslan için Kahramankazan'da cenaze törenine katıldı.

TUSAŞ SALDIRISINDA ŞEHİT EDİLEN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN YAKINLARI KONUŞTU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, "Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz." dedi.

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın yakınları, AA muhabirine konuştu.

Şehit Murat Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, Arslan'ın aileden taksici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kimseye kötülükleri olmaz. Murat, günde 5 vakit namazını kılar, sadece insanlara iyilik yapma peşinde koşar, ekmeğin derdinde, gariban bir insandı. Bu olayı hak edecek hiç hareket yapmadı. Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Murat'ın düştüğü durum, başka ocaklar yanmasın, başka ocaklara düşmesin. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz."

Arslan'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Çavuş, "Murat, hem amcamın torunu hem halamın torunu. İki taraftan da akrabayız. 20'li yaşlarda iki oğlu, 15 yaşında da bir kızı vardı." dedi.

- "OLAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK"

Murat Arslan'ın kayınbiraderi Ramazan Memiş de olayı televizyondan öğrendiklerini belirterek, "Murat kendi halinde, iyi bir insandı. Aile olarak da temiz insanlardır, namazlı, abdestli insanlar. Olmasa çok iyiydi ama maalesef başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Üzüntülerini dile getiren Memiş, "Şehitlik güzel bir şey, olmasa daha iyiydi çünkü arkada üç çocuk var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hainler için bir şey yok, onlar geberdi gitti ama ateş düştüğü yeri yakıyor." dedi.

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

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