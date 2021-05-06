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Canlı yayın programına katıldığı gazeteci koronavirüse yakalandı! KKTC Başbakanı Saner karantinada

KKTC Başbakanı Ersan Saner, dün canlı yayın programına katıldığı gazetecinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine karantina otelde kendini izole etti.

DHA06 Mayıs 2021 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 11:30
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KKTC Başbakanı Ersan Saner, dün sabah gazeteci Aytuğ Türkkan'ın hazırlayıp sunduğu canlı yayın programına katıldı. Gazetecinin rutin olarak yaptırdığı PCR testinin sonucu pozitif çıktı.

KKTC Başbakanı Saner, gazetecinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine kendisini karantina otelde izole ettiğini ifade ederek, "Gazeteci Türkkan'a geçmiş olsun. Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen, sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim. Bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Olayın duyulmasından bu yana şahsıma gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eder, herkese sevgi selam ve saygılarımı sunarım." ifadelerine yer verdi.

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