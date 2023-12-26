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Canlı yayında cinayet itirafı! Faili en yakın arkadaşı çıktı

Adana'da cesedi dere yatağında bulunan Mustafa Hakkulu'nun arkadaşı İsa Dumlu, cinayeti canlı yayında anlattı, “Eşimin fotoğraflarına yorum yaptı, dayanamadım öldürdüm” dedi.

26 Aralık 2023 Salı 08:54 - Güncelleme:
Canlı yayında cinayet itirafı! Faili en yakın arkadaşı çıktı
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Adana Kozan'da Mustafa Hakkulu, 13 Aralık'ta kayboldu. Aynı gün 150 bin lira alacağını topladığı iddia edilen adamın bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı.

Hakkulu'nun en son görüştüğü arkadaşı İsa Dumlu, "Arabayla gelip para aldı" dedi.

Şüpheler kayıp adamın eski eşi Bengül G. üzerinde yoğunlaşırken, Hakkulu önceki gün arabasını bıraktığı yerden 10 km ötede dere yatağında ölü bulundu; silahla ensesinden vurulduğu saptandı.

Canlı yayına katılan İsa Dumlu, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek "Beraber alkol alırken eşimin fotoğraflarını görüp yorum yaptı. Dayanamadım öldürdüm" dedi.

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