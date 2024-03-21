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Canlı yayında Özgür Özel'den Gürsel Tekin'e şok sözler! Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım.' diyerek Gürsel Tekin'i hedef aldı. Özel, 'Trol refleksi gösteren, partide bir geçmişi olmayan arkadaşlar' diyerek, 'Bize kılıç sallayıp tehdit edenler var. Benzer hezeyanlar içinde olanlarla meşgul değiliz' diye konuştu.

21 Mart 2024 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
Canlı yayında Özgür Özel'den Gürsel Tekin'e şok sözler! Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
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CHP eski Genel Sekreteri ve eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa kararı sonrası Habertürk TV canlı yayınına katılan Tekin, "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." diyerek yanıt vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL, CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'E 'TROL' DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, konunun kendisine hatırlatılması üzerine Tekin'den 'trol' olarak bahsetti.

"Trol refleksi gösteren, partide bir geçmişi olmayan arkadaşlar var" diyen Özel, "Bize kılıç sallayıp tehdit edenler var. Benzer hezeyanlar içinde olanlarla meşgul değiliz" diye konuştu.

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