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Canlı yayında rezil oldu! Yine Özgür Özel yine iftira...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Türk hükümetinin Ukrayna'daki vatandaşları uyarmadığı imasında bulunarak iftiralar attı. Özel'in bu açıklamalarının ardından yayına bağlanan bir Türk vatandaşı da büyükelçiliğin 10 gün öncesinden ülkede bulunan herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi. Türk vatandaşının bu sözlerinin ardından hükümete iftiralar savuran Özel, canlı yayında yine kendini rezil etti.

25 Şubat 2022 Cuma 23:38 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 23:47
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında yine hükümeti hedef aldı. Birçok ülkenin Ukrayna'da yaşananları günler öncesinden vatandaşlarına aktardığını söyleyen Özel, bakanlığın açıklamasını görmezden gelerek Türkiye'yi 'büyük bir devlet' olmamakla itham etti.

Özel, "Türkiye'nin istihbaratı nerede, ABD, Almanya bilirken, tedbir alırken sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." diye konuştu.

'BAKANLIĞIMIZ GÜNLER ÖNCESİNDEN TEK TEK ARADI'

Açıklamalar sonrası yayına bağlanan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'i yalanladı.

Aynı programda konuşan Hikmet Samet Alemdar isimli Türk vatandaşı, büyükelçiliğin kendilerine mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.

Alemdar açıklamasında şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığımız burada yaşayan yaklaşık 15 bin Türk vatandaşını tek tek arayarak, 'Ülkeyi terk edin' dedi. Kimimizi gece 03.00'te bile aradılar." diye konuştu.

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