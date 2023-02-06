Canlı yayında yaşanan 7,6'lık 2. depremde bina yıkıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi. Artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'da kameraların canlı yayında olduğu esnada hasarlı binalar saniyeler içinde yıkıldı. Vatandaşlar koşarak bölgeden uzaklaştı.



Deprem bölgesinden alınan bilgiye göre, Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı.

ELAZIĞ BİR BİNA ÇÖKTÜ, BİRİ POLİS 4 KİŞİNİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR



Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde bir bina çöktü. Binada biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

ARTÇI DEPREMDE BİNALAR YIKILDI



Sabaha karşı meydana gelen depremin ardından bugün öğlen saatlerinde 6.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Artçı depremle birlikte sabaha karşı yaşanan depremde zarar gören iki bina yıkıldı. Yıkılan bazı binalarda mahsur kalanların olduğu öne sürüldü. Huzurevleri Mahallesi'nde yıkılan binanın 14 katlı olduğu ve daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Bu binanın yanında 3 binada da ağır hasar olduğu öğrenildi.



ELBİSTAN MERKEZLİ DEPREM BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN KOORDİNASYON TOPLANTISI SIRASINDA MEYDANA GELDİ



Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'da katıldığı koordinasyon toplantısı sırasında meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan saat 13.24'teki 7,6 büyüklüğünde depremden Adıyaman da etkilendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'deki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'a gelen Bakan Karaismailoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldığı sırada depreme yakalandı.

Depremin hissedilmesiyle masanın altına giren Karaismailoğlu ve diğer ilgililer, sarsıntının sona ermesiyle binadan ayrıldı.