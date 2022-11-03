CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri gezisi sırasında yaşanan 'kayıp 8 saati' şaibesini koruyor. Diğer taraftan İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu, CHP'nin fonladığı bilinen KRT'ye bu ülkeden canlı yayınla bağlandı ve ilginç bir sahne meydana geldi. Kılıçdaroğlu, sunucudan "İngiltere'de de ABD'deki kayıp 8 saat gibi bir durum yaşanır mı?" sorusu gelince önce bozuldu ardından yayından ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekim ayının başında gerçekleştirdiği 'şaibeli' ABD ziyareti sonrası bu kez İngiltere'ye gitti.

BİLİM ÇEVRELERİ VE YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEĞİ SÖYLENDİ!

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, CHP Denizli gençlik kolları üyesi Gamze Kaya ile birlikte Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'nun 1-5 Kasım tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinde bilim ve teknoloji çevreleri ve yatırımcılar ile bir araya geleceği belirtildi.

Öte yandan CHP Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyarette bulunduğu İngiltere'den partisinin fonladığı KRT kanalına canlı olarak bağlandı. Bu bağlantı sırasında ilginç bir sahne yaşandı.

SORUYU DUYUNCA BOZULDU YAYINDAN AYRILDI

Sunucu Savaş Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'nun merak edilen ve gizemini koruyan ABD'deki sır 8 saatini de hatırlatarak "Bu kez başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" diye sordu. Kılıçdaroğlu bu sorunun ardından kısa bir sessizlik yaşadı. Bozulduğu yüz hatlarından belli olan Kılıçdaroğlu, ardından 'Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim' sözleriyle yayından ayrıldı.