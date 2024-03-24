CANLI Yeniden Büyük İstanbul Mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Namuslarına emanet edilen oylara ihanet ettiler, kirlettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor.

* Bu şehri, bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. 1 hafta durmayacağız, gece gündüz demeden çok çalışacağız. 1 Nisan'da İstanbul yeni sahiplerine kavuşacak.

* Ben bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkacak olan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum.

* İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u muradına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız. Murat Kurum ile yeni bir dönemi başlatacağız.

* İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek şehrimizde eser ve hizmet siyasetini inşallah tekrar başlatacağız.

* Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı yaptığınız zaman İstanbul'un hali çöp, çukur, çamurdu. CHP demek bu. Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Akıllı belediyecilik diyor. Nerede akıllı belediyecilik? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai.

* Sizlerle birlikte Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açacağız. 5 yıllık fetret devrine son vererek, şehrimizde eser ve hizmet siyasetini tekrar başlatacağız.

* "İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u Muradına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız.

* Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz.

* Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize.

* İstanbul, son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok.

* Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor.

* Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmadı, kalmıyor.

* Balya balya paralar bir yerlerden geliyor, bir yerlere gidiyor. Bunun tutarlı mantıklı bir izahını yapamadılar. Kendilerine emanet edilen oyları kirlettiler.

* İstanbul'u bunların eline bırakmamak, hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur.

* Bakınız, bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta sadece 'ben' diyenler var, diğer tarafta sadece 'İstanbul' diyenler var.

* Balya balya paralar bir yerlerden geliyor, bir yerlere gidiyor. Bunun tutarlı, mantıklı bir izahını yapamadılar. Kendilerine emanet edilen oyları kirlettiler.

* "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu düğümü çözecek ve İstanbul'un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü biz başlatacağız.

* Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

* 1994'te bu şehrin emanetini devralırken, 2002'de Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorsak, aynı prensiplere bağlıyız.

* Onlar ne derse desin biz asla istismar siyaseti yapmadık. Kimlik siyaseti gütmedik. Kimsenin meşrebiyle kökeniyle hayat tarzıyla ilgilenmedik.

* Sağlıkta, 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık.

* Şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla 228 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 23 bin 866 konutun yapımına devam ediyoruz.

* Ulaştırmada, İstanbul'da 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 794 kilometreye çıkardık.

* Marmaray'ı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biz yaptık. Biz yaparız. Yaparsa AK Parti yapar.

* (Büyük İstanbul Tüneli) 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak bu tünel, İstanbul'un ulaşımında ciddi rahatlama sağlayacaktır.

* Amacımız, İstanbul için hazırladığımız 1100 kilometrelik raylı sistem projelerinin tamamını hayata geçirmektir.

* Şehrimize, iktidarlarımız ve AK Parti belediyeciliği dönemlerinde 230 kilometre hafif raylı sistem ve metro hattı kazandırdık.

* Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz.

* Şehrimiz için önemli bir prestij projesi olan Haliç Yat Limanı ve Kompleksimizin ilk etabını önümüzdeki aylarda hizmete alıyoruz.

* Seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki metro projelerini şahsım, kabine Murat Bey ve ekibi hep beraber hızlandıracağız.

* Uzunluğu 120 kilometreyi bulan Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren hattının ihalesine bu yıl çıkıyoruz.